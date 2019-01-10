В декабре в «Золотом Яблоке» ( улица Пушкина, 2) открылся обновленный корнер Giorgio Armani Beauty. Корнер отражает уникальное видение красоты Джорджио Армани в современном прочтении. «Красный – это новый черный», – утверждает маэстро, именно поэтому новое пространство выполнено в стиле коллекции Fil Rouge («Красная нить»).

Благодаря фирменному красному цвету Rouge #400, пространство выглядит эффектно и современно. Текстуры тканей и материалов отражают суть стиля Giorgio Armani: «элегантность и стиль с подиума – в макияже и ароматах». Так, легендарную помаду Rouge D’Armani представляет глянцевая ткань, а вельветовую текстуру блеска Lip Maestro – бархат.

Корнер Giorgio Armani Beauty в «Золотом Яблоке» предлагает познакомиться с кодами красоты, включающими декоративную косметику, средства по уходу за кожей и ароматы. В корнере работают визажисты-консультанты, которые помогут каждому создать свой стиль в духе бренда. Клиенты могут познакомиться с образами, созданными на backstage последних показов, а также попробовать новинки марки.