Премия «Фитнес: лучшее»: начинаем прием заявок

Журнал «КЗН.Собака.ru» запускает прием заявок на премию «Фитнес: лучшее». До 15 марта мы принимаем заявки в трех номинациях: «Фитнес-тренер" (профессиональный тренер), Sportsman (любитель ЗОЖ), Sportswoman (любительница ЗОЖ).

Вы работаете индивидуальным тренером в тренажерном зале? Ведете занятия по йоге, пилатесу, сайклингу или другим видам спорта? А может, вы просто любите силовые упражнения, зимой катаетесь на лыжах, а летом плаваете и рассекаете по улицам на велосипеде?

Пришлите на адрес sobaka.kzn@gmail.com c пометкой «Фитнес: лучшее» следующие данные:

1. ФИО.

2. Род занятий.

3. Описание своих спортивных увлечений и достижений.

4. До пяти фотографий.

Ждем ваших писем! 16 марта мы объявим о начале второго этапа.