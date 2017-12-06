Марка La Roche-Posay объявила о старте программы «Академия здоровой кожи»

Согласно опросу, проведенному в социальных сетях Cosmopolitan в России, более 78% девушек в возрасте 24-35 испытывают трудности с подбором индивидуального ухода и более 29% девушек не знают свой тип кожи. Теперь с запуском «Академии» у каждой девушки будет возможность получить помощь в подборе индивидуального ухода и рекомендации от экспертов.

Будущим «студентам Академии» будет предложено пройти онлайн-диагностику на сайте марки www.laroche-posay.ru. По результатам диагностики предлагается программа ухода из 3-х продуктов марки - программа, которая будет соответствовать потребностям кожи конкретного человека. Помимо этого, в некоторых случаях (например, при акне, розацеа, в случае с кожей, склонной к аллергии) участникам будет предложено воспользоваться бесплатной консультацией дерматолога в крупных городах России.

Также в рамках программы у участников будет возможность заказать бесплатный набор рекомендованных мини-продуктов с доставкой через интернет-магазин www.laroche-posay.ru с оплатой доставки или с бесплатной доставкой при покупке на сумму от 2000 рублей в интернет-магазине марки.

Кроме того, каждый пользователь получает такие преимущества, как скидку 15% на единовременную покупку 3-х рекомендованных продуктов в интернет-магазине www.laroche-posay.ru и подробную рекомендацию по уходу за кожей от экспертов La Roche-Posay по электронной почте.

В будущем «Академия здоровой кожи» будет наполняться новыми инициативами: образовательными мероприятиями онлайн и офлайн, специальными условиями для участников Академии и различными возможностями «живого» общения со специалистами марки, в том числе в экстренных случаях.

Программа работает с 9 ноября и будет доступна постоянно. Пройти онлайн-диагностику - https://www.laroche-posay.ru/akademia/ .

Количество участников программы ограничено. Каждой предложенной опцией теста можно воспользоваться только один раз. Тестирование проходит на сайте laroche-posay.ru, в разделе «Академия здоровой кожи».