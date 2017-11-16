Kazan Fashion Week на «Казанской ярмарке»

Зрителям будет представлена коллекция международного бренда модной одежды «Isabel Garcia», основанного в 2009 году. Штаб-квартира торговой марки, главные творческие и производственные центры расположены в Болонье, Италия.

Бренд представлен тремя основными линиями — Gold Label, Isabel Garcia и Red Isabel, в каждом из них помимо одежды есть и аксессуары. Компания следует принципу «Прямо с подиума — в гардероб». Коллекционные модели «Isabel Garcia» ориентированы на женщин от 20 до 45 лет.

Ценители натурального меха наверняка оценят новую коллекцию меховых изделий и шуб казанской меховой фабрики «MELITA». Все модели разработаны лучшими дизайнерами - участниками и победителями многих российских и международных конкурсов.

«MELITA» разрабатывает одежду для женщин и мужчин самого разного возраста и характера: и спортивные куртки для девушек, и роскошные длинные шубы для настоящих леди. Ноу-хау меховой фабрики - дубленки из бобра. Это единственное предприятие в мире, имеющее уникальную технологию выделки бобра, обеспечивающую легкость и пластичность кожевой ткани.

Необычную коллекцию изделий и аксессуаров из меха представит ателье авторских услуг «Студия меха», руководителем которого является казанский дизайнер Резеда Казанцева. Гостям будут продемонстрированы оригинальные изделия из меха: головные уборы, одежда, обувь, сумки, шарфы, пелерины, накидки и многое другое.

Закрытый VIP показ эксклюзивной коллекции одежды и аксессуаров пройдет под руководством дизайнера европейского уровня Надежды Аюповой. Ведущей показа станет яркая и неповторимая Лена Медова.

Станьте участником яркого модного события этой осени. У Вас будет уникальная возможность наглядно посмотреть итальянские наряды, прочувствовать шик меховых изделий и эксклюзивных кожаных аксессуаров, а также приобрести модные вещи в свой гардероб.

Мы ждем Вас в Главном павильоне ВЦ «Казанская ярмарка» 16 ноября в 19.00.

Оренбургский тракт, 8, ОАО «Казанская ярмарка».