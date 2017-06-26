Как это было: открытие салона «Империя» в ТРК «Тандем»

На сегодняшний день у сети три магазина, еще один в Казани в ТЦ «Suvar Plaza» и в Нижнекамске. Это мультибрендовые салоны, органично сочетающие атмосферу изысканности и стиля, свежих трендов и вечной классики.

Вниманию взыскательной публики представлены часы знаменитых швейцарских брендов, а также ювелирные украшения и аксессуары лучших европейских марок. Широкий ассортимент товара, предлагаемого в салонах, позволит легко выбрать незабываемый подарок для себя и своих близких.

Будучи официальным дилером представленных брендов, сеть салонов «ИМПЕРИЯ» обеспечивает своих покупателей превосходным сервисом и сертифицированным постпродажным обслуживанием. Часовые мастера профессионально и качественно выполнят необходимый комплекс работ, используя исключительно оригинальные запчасти от лучших производителей.

«ИМПЕРИЯ» – это образ жизни, отдающий дань вековым традициям, воплощенным в ультрасовременных технологиях XXI века, это возможность быть уникальным и непохожим на окружающих, это стиль и истинное наслаждение в каждой детали!

пр.Ибрагимова, 56, ТРК «Тандем», 1этаж, тел.: (843) 202-30-76,

ул.Спартаковская, 6, ТЦ «Suvar Plaza», 1 этаж, тел.: (843) 526-55-77,

Нижнекамск, пр.Химиков, 36, тел.: (8555) 41-53-88.

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