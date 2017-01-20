Мастер–класс Александра Васильева «Модные тенденции весна – лето 2017. Что надеть?»

Агентство «Два товарища» представляет: основатель международной интерьерной премии «Лилии Александра Васильева», обладатель одной из самых больших частных коллекций костюмов Русского периода, ведущий популярного шоу на Первом Канале «Модный приговор» Маэстро Александр Васильев в Казани. 

Александр Васильев регулярно проводит семинары и мастер-классы по истории моды и истории интерьера в разных городах России. Эти занятия, как правило, проходят в вечернее время. И хотя вечерние встречи с Александром устраивают разные организаторы, это всегда яркое и запоминающееся событие. Александр — великолепный рассказчик, который обладает талантом передавать настроение любой эпохи. Свои энциклопедические знания он облекает в живую разговорную форму, поэтому слушать его всегда очень интересно. Более того, слушать Александра можно часами!

В Казани маэстро не впервые! Первое событие с участием известного телеведущего состоялось в ноябре 2014 года. Затем маэстро приехал в Казань в марте 2015 года. Все события с участием Александра Васильева проходили при полном аншлаге!

Впереди новая встреча. 7 марта 2017 года, в 18.30, в концерт-холле «Эрмитаж», новый мастер – класс Александра Васильева «Модные тенденции весна – лето 2017. Что надеть?»

  • Автор: Radif
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