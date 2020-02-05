13 февраля в ресторане «Максимилианс» «Наступает ночь» под мотивы легендарного «Миража»!

В настоящее время группа не перестаёт удивлять слушателей новыми хитами, непрестанно экспериментируя, но оставаясь при этом востребованной и узнаваемой.

Их видеоролики имеют миллионы просмотров. Как говорят сами музыканты, у них нет задачи остаться навсегда в 90-х, и сегодня они делают ставку на новые песни, в которых есть всё, что нравится поклонникам: современные танцевальные ритмы, рок-гитара и чувственный женский вокал.

Когда: 13 февраля, четверг

Сбор гостей в 20:00, начало выступления в 21:00

Билеты: от 1150 рублей

Приобрести билеты можно по этой ссылке.