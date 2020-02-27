Сюжет: Cтудия Blumhouse представляют свой взгляд на «Остров фантазий». Загадочный мистер Рорк воплощает в жизнь самые смелые и тайные мечты своих постояльцев на роскошном труднодоступном тропическом курорте. Но будут ли готовы гости разгадать тайну острова и спасти свои жизни, когда их фантазии обернутся кошмаром?

В ролях: Майкл Пенья, Мэгги Кью, Люси Хейл, Остин Стоуэлл, Портия Даблдэй, Джимми О. Ян, Райан Хансен, Майкл Рукер, Париса Фитц-Хенли, Майк Фогель

Кадры из фильма: