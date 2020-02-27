18+

«Остров фантазий»: новый фильм об исполнении желаний, которые оборачиваются кошмаром

Сюжет: Cтудия Blumhouse представляют свой взгляд на «Остров фантазий». Загадочный мистер Рорк воплощает в жизнь самые смелые и тайные мечты своих постояльцев на роскошном труднодоступном тропическом курорте. Но будут ли готовы гости разгадать тайну острова и спасти свои жизни, когда их фантазии обернутся кошмаром?

В ролях: Майкл Пенья, Мэгги Кью, Люси Хейл, Остин Стоуэлл, Портия Даблдэй, Джимми О. Ян, Райан Хансен, Майкл Рукер, Париса Фитц-Хенли, Майк Фогель

Кадры из фильма:

Жанр: Ужасы, триллер, фантастика

Продолжительность: 1ч 49мин

Трейлер: Смотреть трейлер

16+

В прокат фильм выходит с 5 марта, а посмотреть его можно в сети кинотеатров «Алмаз Синема»: 

ул. Мавлютова, 45, ТЦ «Сити-Центр»

ул. Спартаковская, 6, ТОЦ «SUVAR PLAZA»

Пр. Фатыха Амирхана, 1Б, РК «РИВЬЕРА»

Пр. Ямашева, 97, Outlet-center «XL»

Vetrova116,
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