Сюжет: История женщин, которые разоблачили и свергли с трона своего босса — печально известного основателя самой могущественной и противоречивой медиаимперии всех времен.
В ролях: Шарлиз Терон, Николь Кидман, Марго Робби, Джон Литгоу, Эллисон Дженни, Малкольм МакДауэлл, Кейт МакКиннон, Конни Бриттон, Лив Хьюсон, Бригитт Ланди-Пейн
Жанр: Драма, биография
Продолжительность: 1ч 49мин
Трейлер: Смотреть трейлер
18+
В прокат фильм выходит с 13 февраля, а посмотреть его можно в сети кинотеатров «Алмаз Синема»:
ул. Мавлютова, 45, ТЦ «Сити-Центр»
ул. Спартаковская, 6, ТОЦ «SUVAR PLAZA
Пр. Фатыха Амирхана, 1Б, РК «РИВЬЕРА»
Пр. Ямашева, 97, Outlet-center «XL»
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