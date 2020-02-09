Сюжет: История женщин, которые разоблачили и свергли с трона своего босса — печально известного основателя самой могущественной и противоречивой медиаимперии всех времен.

В ролях: Шарлиз Терон, Николь Кидман, Марго Робби, Джон Литгоу, Эллисон Дженни, Малкольм МакДауэлл, Кейт МакКиннон, Конни Бриттон, Лив Хьюсон, Бригитт Ланди-Пейн

Жанр: Драма, биография

Продолжительность: 1ч 49мин

Трейлер: Смотреть трейлер

18+

В прокат фильм выходит с 13 февраля, а посмотреть его можно в сети кинотеатров «Алмаз Синема»:

ул. Мавлютова, 45, ТЦ «Сити-Центр»

ул. Спартаковская, 6, ТОЦ «SUVAR PLAZA

Пр. Фатыха Амирхана, 1Б, РК «РИВЬЕРА»

Пр. Ямашева, 97, Outlet-center «XL»