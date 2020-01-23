Сюжет: Когда суровый начальник пожарной части Джейк Карсон и его опытная команда спасают детей, попавших в капкан лесного огня, они быстро понимают, что никакие тренировки не могли подготовить их к самой сложной работе – няньками. К тому же не получается оперативно разыскать родителей ребят, и жизнь в родном пожарном депо стремительно переворачивается с ног на голову, ведь дети – как и пожары – явление дикое и непредсказуемое.

В ролях: Джон Сина, Кигэн-Майкл Ки, Брианна Хилдебранд, Джон Легуизамо, Кристиан Конвери, Финли Роуз Слэйтер, Джуди Грир, Деннис Хейсбёрт, Дэниэл Кадмор, Томми Юроуп

Кадры из фильма: