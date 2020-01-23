18+

«Игры с огнём»: кем быть легче - нянькой или пожарным?

Сюжет: Когда суровый начальник пожарной части Джейк Карсон и его опытная команда спасают детей, попавших в капкан лесного огня, они быстро понимают, что никакие тренировки не могли подготовить их к самой сложной работе – няньками. К тому же не получается оперативно разыскать родителей ребят, и жизнь в родном пожарном депо стремительно переворачивается с ног на голову, ведь дети – как и пожары – явление дикое и непредсказуемое.

В ролях: Джон Сина, Кигэн-Майкл Ки, Брианна Хилдебранд, Джон Легуизамо, Кристиан Конвери, Финли Роуз Слэйтер, Джуди Грир, Деннис Хейсбёрт, Дэниэл Кадмор, Томми Юроуп

Кадры из фильма:

Жанр: Комедия, семейный

Продолжительность: 1ч 36мин

Трейлер: Смотреть трейлер

6+

В прокат фильм выходит с 6 февраля, а посмотреть его можно в сети кинотеатров «Алмаз Синема»:

ул. Мавлютова, 45, ТЦ «Сити-Центр»

ул. Спартаковская, 6, ТОЦ «SUVAR PLAZA

Пр. Фатыха Амирхана, 1Б, РК «РИВЬЕРА»

Пр. Ямашева, 97, Outlet-center «XL»

Vetrova116,
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