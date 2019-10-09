Режиссер Александр Славутский совместно с постановочной группой переписал пьесу, обогатив ее за счет других произведений Евгения Шварца. Жанр спектакля в театре определили как «фантастическая история с музыкой в двух действиях». Образы для героев создавались совместно с известным казанским модельером Катей Борисовой, по мотивам моделей известного модельера Александра Маккуина.

«Меня всегда интересовала проблема личности и толпы. Она для меня — самый страшный дракон. Не гражданское общество, а именно та толпа, которая думает только о себе, о своем благополучии... Для меня самое страшное, что дракон остается в душах людей», — отметил режиссер спектакля Александр Славутский.

В «Драконе» сыграют около 30 актеров театра им. Качалова, по большей части это молодое поколение «качаловцев». Так, главные роли исполнят: Дракон — Марат Голубев, Ланцелот — Павел Лазарев, Шарлемань — Илья Скрябин, Эльза — Славяна Кощеева, Бургомистр — Илья Славутский, Генрих — Алексей Захаров.