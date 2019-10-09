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«Дракон»: премьера нового 229-го сезона КАРБДТ им. Качалова состоится 16 октября

Режиссер Александр Славутский совместно с постановочной группой переписал пьесу, обогатив ее за счет других произведений Евгения Шварца. Жанр спектакля в театре определили как «фантастическая история с музыкой в двух действиях». Образы для героев создавались совместно с известным казанским модельером Катей Борисовой, по мотивам моделей известного модельера Александра Маккуина.

«Меня всегда интересовала проблема личности и толпы. Она для меня — самый страшный дракон. Не гражданское общество, а именно та толпа, которая думает только о себе, о своем благополучии... Для меня самое страшное, что дракон остается в душах людей», — отметил режиссер спектакля Александр Славутский.

В «Драконе» сыграют около 30 актеров театра им. Качалова, по большей части это молодое поколение «качаловцев». Так, главные роли исполнят: Дракон — Марат Голубев, Ланцелот — Павел Лазарев, Шарлемань — Илья Скрябин, Эльза — Славяна Кощеева, Бургомистр — Илья Славутский, Генрих — Алексей Захаров.

«Дракон» — пьеса-сказка в трех действиях, написанная Евгением Шварцем в 1942—1944 годах в эвакуации из блокадного Ленинграда в Сталинабаде. В основе произведения лежит сюжет народов Юго-Восточной Азии о драконе, которого нельзя победить — победитель сам обращается в дракона. Убить чудовище может только юноша с чистыми помыслами.

Афиша спектакля на октябрь по этой ссылке

Фото предоставлены КАРБДТ им. Качалова.

Vetrova116,
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