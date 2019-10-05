Елена Ряшина впервые представит свои рассказы о закулисье

В понедельник 7 октября в 18:00 в рамках Года Театра в России ведущая актриса Качаловского театра, заслуженная артистка Татарстана Елена Ряшина проведет творческую встречу.

Елена Ряшина - выпускница Казанского театрального училища. Сейчас ее можно увидеть на сцене Качаловского театра в роли Серафимы Корзухиной в спектакле «Бег» Михаила Булгакова, в Гоголевской «Женитьбе» в роли Агафьи Тихоновны, она же Катарина в «Укрощении строптивой» и Графиня Розина в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

Актриса встретится с поклонниками своего творчества в Центральной библиотеке по адресу улица Вишневского, 10.

Елена Ряшина ответит на вопросы гостей и впервые представит свои рассказы, в которых описывает забавные случаи и жизнь за кулисами одного из старейших театров страны.