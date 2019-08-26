С 10 по 15 сентября 2019 года на сцене Татарского государственного академического театра им. Г.Камала пройдут традиционные гастроли Государственного Академического Малого театра (г.Москва). Гастроли 2019 года – восьмая поездка московского театра в столицу Республики Татарстан.



10, 11 сентября - "ДАЛЬШЕ - ТИШИНА", В.Дельмар



Спектакль Юрия Соломина по известному киносценарию В.Дельмар «Дальше – тишина» - это пронзительная история о пожилых людях, которые становятся заложниками своего отношения к собственным детям. Как бы ни сильна была боль от обрушившейся на них несправедливости, вынужденной разлуки, безграничная любовь, уважение и привязанность друг к другу позволяют Люси и Барклею Куперам, которых играют замечательные Людмила Полякова и Владимир Носик, смотреть в будущее с надеждой.



12, 13 сентября - "ЖЕНИТЬБА", Н.В.Гоголь



Более ста лет не появлялась на сцене Малого театра гоголевская «Женитьба» - яркая, но по-настоящему до сих пор неразгаданная пьеса о сорвавшейся свадьбе нерешительного в личной жизни чиновника. «Хочется, но колется» – эта мелкая с виду проблема вырастает в сознании главного героя до гамлетовских размеров - «быть или не быть»! Разборчивая невеста, незадачливые женихи, проворная сваха и т.д. – все характеры пьесы выписаны ярко и сыграны блестяще. Сочный и неповторимый язык Гоголя и бережная режиссура Юрия Соломина делают спектакль Малого театра настоящим подарком ценителям живой и всегда современной классики.



14, 15 сентября - "НЕ ВСЁ КОТУ МАСЛЕНИЦА", А.Н.Островский



Многим зрителям памятна предыдущая постановка комедии "Не все коту масленица", в которой блистал незабвенный Виталий Соломин. Над выпуском новой сценической версии одной из самых остроумных и веселых пьес великого русского драматурга работала постановочная команда во главе с режиссёром Виталием Ивановым. Музыку к спектаклю написал композитор Максим Дунаевский. Артисты Малого театра расскажут вам поучительную историю о том, как богатый купец Ермил Зотыч Ахов и его приказчик Ипполит добивались руки скромной, но твердой в своих решениях девушки Агнии. «Кажется, что спектакль сыгран актерами с особой любовью. Здесь все хороши: кокетливая, порывистая Агния (Дарья Мингазетдинова) составляет ироничный и эмоциональный дуэт со своей матерью в ярком исполнении Ирины Жеряковой. Виктор Низовой чрезвычайно убедителен в возрастной роли чванливого купца Ахова, одуревшего от сознания собственного богатства. И, конечно, безусловная актерская удача – Глеб Подгородинский в роли Ипполита, виртуозно играющий человека робкого, но настойчивого и знающего себе цену» (Валерия Гуменюк, «Театральная афиша», май 2016г.)