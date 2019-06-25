Китайский «Ли Бай» - на сцене Качаловского театра

27 июня в Казани начнутся короткие – всего три дня – гастроли Пекинского народного художественного театра (Китай).

Впервые в столице Татарстана 27, 28 и 29 июня в рамках Международного театрального фестиваля «Европа-Россия-Азия» можно увидеть спектакль «Ли Бай» режиссеров Су Мин и Тан Вэй по произведению Го Цихуна на сцене Качаловского театра.

Яркий, колоритный и масштабный спектакль – это поэтичное и утонченное историческое повествование о периоде междуусобных войн, беспорядков, мятежей и борьбе с внешними врагами Империи Тан. Главный герой – реальная историческая личность, выдающий поэт «Золотого века китайской поэзии», политический и общественный деятель Ли Бай. Штатный советник принца Юна после поражения войск последнего, Ли Бай был заключен под стражу и приговорен к смертной казни, замененной на изгнание. Но невзгоды не сломили его воли и не поколебали любви к родине, и после помилования поэт в возрасте 60 лет, когда Империю вновь вовлекают в военные действия, присоединяется к армии для продолжения борьбы.

Гастроли Китайского театра стали ответным визитом на приезд качаловцев со спектаклем «Пиковая дама» в столицу Китая год назад. Уже перед спектаклем «Ли Бай» стало понятно: настолько масштабной и колоритной постановки казанский зритель еще не видел.

Почти за неделю до спектакля из Пекина в Казань по морю и суше прибыли два контейнера с декорациями, 58 человек, 26 из которых артисты. В постановке задействованы более 200 костюмов, то есть каждый артист меняет наряд в среднем по десять раз за спектакль. Зрители увидят аутентичные национальные маски, всевозможные атрибуты древнейших церемоний и уникальные масштабные декорации, многие из которых сделаны из растительных материалов.

Начало спектаклей в 18:00, перевод осуществляется с помощью титров.