Качаловцы привели в порядок захоронения артистов на Арском кладбище

Артисты Качаловского театра навестили и привели в порядок могилы своих коллег на Арском кладбище Казани.



На днях, рано утром перед репетицией, почти все члены творческой труппы отправились в городской некрополь с лопатами, граблями, ножовками и прочим инструментом. К акции присоединились и артисты старшего поколения – Михаил и Елена Галицкие, Светлана Романова, Сергей Сентябов, Антонина Иванова.

На Арском кладбище покоятся более двадцати артистов Качаловского театра. Их могилы навестили и привели в надлежащий вид – собрали мусор, очистили надгробия, облагородили цветники и возложили цветы. Здесь похоронен народный артист России Юрий Коршок, народный артист РСФСР Петр Бетев, народная артистка Татарской АССР Людмила Маклакова, народный артист России и Татарстана Юрий Федотов и многие другие.

Десятилетия назад их имена были на слуху. И сейчас почтить память приходят не только родственники, но и чужие люди. Такие субботники планируют сделать традиционными, сообщает пресс-служба Качаловского театра.