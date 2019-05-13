В Казани стартовал Нуриевский фестиваль

Сегодня, 13 мая, в Казани балетом «Корсар» открылся XXXII Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева.

За две фестивальные недели в театре покажут четырнадцать спектаклей, среди которых «Жизель», «Шурале», «Ромео и Джульетта», «Анюта», «Баядерка», «Лебединое озеро» и другие постановки.

Участниками фестиваля станут артисты, которые выступали в спектакле «Рудольф Нуриев – из прошлого в будущее». В постановке будут заняты и артисты Большого и Мариинского театров. На фестивале ожидается выступление дочери Ирека Мухамедова Саша, которая является членом труппы из Амстердама. Кроме того, во время фестиваля состоится показ спектакля «Роден», над хореографией которого работает Марсель Нуриев.

Завершится фестиваль масштабными гала-концертами, автором сценария и режиссером которых уже во второй раз станет бывший солист Большого театра Андрис Лиепа.