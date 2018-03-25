Объявлены номинанты на театральную премию «Тантана»

В этом году на премию за творческие достижения в области театрального искусства в 11 номинациях по мнению комиссии «Тантаны» претендуют 13 коллективов. А мы вспоминаем, про кого из них мы писали.

Это три спектакля театра имени Камала: «Әтәч менгән читәнгә» («Взлетел петух на плетень») Аяза Гилязова, «Ак калфагым төшердем кулдан» («Мой белый калфак») Ильдара Юзеева, «Килмешәк» («Пришлый») Сюмбель Гаффаровой. При этом - ни одной номинации для "Миркәй һәм Айсылу".

Это спектакль театра имени Кариева «Куян Эдвардның гаҗәеп сәяхәте» («Удивительное путешествие кролика Эдварда»).

Это спектакли казанского ТЮЗа - «Я считаю до пяти» (режиссер Ильгиз Зайниев), второй — «Нос» Гоголя (режиссер Туфан Имамутдинов). Интересно, что «Господина Ибрагима» комиссия обошла.

Это спектакль «Әлиф» («Алиф») также Имамутдинова. Удивительно, но он из четырех номинантов музыкальной категории премии, где теперь с театром оперы и балета соседствует Зеленодольский музыкальный театр и фонд Sforzando.

Также среди отмеченных - «Угол» и его «Индивиды и атомарные предложения».

Победителей объявят на торжественной церемонии в день театра 27 марта.