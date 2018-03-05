Спектакль «Тебя избрал я, Русь» Николая Чайки в галерее «Окно»

Поэтическое заклинание по стихам Максимилиана Волошина, посвященное Гражданской Войне, в исполнении Николая Чайки.

Стихи Волошина, вошедшие в эту программу, написаны в период с ноября 1917 по 1929 годы. Это взгляд современника страшного перелома России на события «изнутри», а не со стороны зарубежья или дистанции времени. Почитать и посмотреть, как это спектакль прошел в прошлом году, можно в фоторепортаже Юлии Калининой.