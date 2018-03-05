Спектакль «Тебя избрал я, Русь» Николая Чайки в галерее «Окно»
Поэтическое заклинание по стихам Максимилиана Волошина, посвященное Гражданской Войне, в исполнении Николая Чайки.
Стихи Волошина, вошедшие в эту программу, написаны в период с ноября 1917 по 1929 годы. Это взгляд современника страшного перелома России на события «изнутри», а не со стороны зарубежья или дистанции времени. Почитать и посмотреть, как это спектакль прошел в прошлом году, можно в фоторепортаже Юлии Калининой.
Николай Чайка – актер театра имени Качалова, работал в казанском и ярославском тюзах, в Московском Независимом театре, снимался в кино («Опознание», «Ермак», «Неотложка», «Инзеень Малина»). Среди его работ - «Концерт для негромкого голоса "Простые слова"» по стихам Саши Черного, литературные программы «Звезда Рождества» по стихам Бродского и «Коммунальная квартира» по произведениям Зощенко, Булгакова и Хармса, а также моноспектакль «Чудотворец» по текстам Даниила Хармса.
Казанская Ратуша, Галерея «Окно», 1 этаж, ул. Карла Маркса,33
13 марта в 19.00. Продолжительность: 80 минут.
16+
Справки по телефону по тел. 238-3856
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