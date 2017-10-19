«Рудольф Нуреев. Мятежный демон» в Ратуше

Галерея «Окно» представляет моноспекталь Игоря Оболенского.

Оболенский - писатель, биограф, журналист, сценарист и режиссер - предлагает совершить головокружительное путешествие по судьбе великого танцовщика, детали биографии которого, не будь они документальными, выглядели бы поистине фантастическими.

24 октября, 18.30

Казанская Ратуша, Карла Маркса, 33

Билеты: галерея современного искусства «Окно» на первом этае, тел. 238-3857, компания «Тимсофт», ул. Портовая, 25а, тел. 233-0968