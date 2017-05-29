Кто приедет оценивать «Навруз»?

5 июня начинается театральный фестиваль тюркских народов. Оценивать его будут критики из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Перми и Казани. Среди них:

Александр Вислов – заместитель главного редактора журнала «Вопросы театра», преподаватель театроведческого факультета ГИТИСа, председатель экспертного совета Всероссийской театральной премии-фестиваля «Золотая маска» сезона 2014/2015, Москва;

Дина Давлетшина – заслуженный деятель искусств Башкортостана, начальник художественно-руководящего отдела Уфимского государственного татарского театра «Нур», Уфа. Дина Гатуевна также выступит в качестве главного редактора газеты "Нәүрүз хәбәрләре", которая будет ежедневно издаваться во время фестиваля “Науруз”;

Татьяна Джурова – редактор интернет-блога «Петербургского театрального журнала, эксперт премии-фестиваля «Золотая маска», кандидат искусствоведения, Санкт-Петербург;

Нияз Игламов – руководитель литературно-драматургической части ТГАТ им. Г.Камала, Казань;

Елена Карась - председатель экспертного совета Всероссийской театральной премии-фестиваля «Золотая маска» сезона 2015/2016, преподаватель театроведческого факультета Российского университета театрального искусства – ГИТИС, обозреватель «Российской газеты», Москва;

Олег Лоевский – директор всероссийского фестиваля «Реальный театр», заместитель директора Екатеринбургского Театра юного зрителя, Екатеринбург;

Андрей Пронин – соучредитель Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв», программный директор Петербургского Шоукейса, автор журналов «Театр», «Театральный Петербург», интернет-издания «Colta.ru», Санкт-Петербург;

Татьяна Тихоновец - доцент Пермской академии искусств и культуры, член экспертного совета и жюри национальной премии «Золотая Маска» и других российских театральных фестивалей, обозреватель журнала «Театр», «Петербургского театрального журнала».

Сайт «КЗН.Собака.ru» составил свой топ спектаклей фестиваля.