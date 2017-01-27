Татарский академический театр объявил новую акцию в честь 111-го сезона. Мы публикуем все условия заманчивой кампании и спектакли, на которые можно попасть без особых потерь в семейном бюджете.
Камаловский продает билеты на спектакли за 111 рублей
Купить билеты по специальной цене можно начиная с 26 по 31 января (до 11:11) в кассе и на сайте театра. Касса работает по адресу ул. Татарстан, 1 с 10:00 до 19:30. Единая цена в 111 рублей действует на любой билет партера и балкона. Подробнее по телефону(843) 293-03-74.
В акции участвуют следующие спектакли, которые показывают в Большом зале:
31 января, вторник, 19:00 «Банкрот».
1 февраля, среда, 19:00 «Молодые сердца».
3 февраля, пятница, 19:00 «Мулла».
4 февраля, суббота, 18:00 «Свет моих очей».
5 февраля, воскресенье, 18:00 «Дон Жуан».
7 февраля, вторник, 19:00 «Без ветрил».
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