Камаловский продает билеты на спектакли за 111 рублей

Купить билеты по специальной цене можно начиная с 26 по 31 января (до 11:11) в кассе и на сайте театра. Касса работает по адресу ул. Татарстан, 1 с 10:00 до 19:30. Единая цена в 111 рублей действует на любой билет партера и балкона. Подробнее по телефону(843) 293-03-74.

В акции участвуют следующие спектакли, которые показывают в Большом зале:

31 января, вторник, 19:00 «Банкрот».

1 февраля, среда, 19:00 «Молодые сердца».

3 февраля, пятница, 19:00 «Мулла».

4 февраля, суббота, 18:00 «Свет моих очей».

5 февраля, воскресенье, 18:00 «Дон Жуан».

7 февраля, вторник, 19:00 «Без ветрил».