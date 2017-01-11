Альметьевский театр едет в Камаловский

Альметьевский Татарский государственный драматический театр не в первый раз приезжает в Камаловский. В ноябре он показал спектакль «Земля Эльзы» по тексту Ярославы Пулинович в рамках фестиваля «Ремесло». Благодаря гастролям казанский зритель сможет вновь увидеть эту постановку.

19 февраля

«Танец любви» (автор Р. Сабыр, режиссер Б. Бадриев). Начало в 12:00 в Малом зале;

«Беглецы» (автор Н. Исанбет, режиссер И. Зайниев). Начало в 18:00 в Большом зале.

20 февраля

«Добрый человек из Сычуани» (автор Б. Брехт, режиссер И. Сакаев). Начало в 15:00 в Малом зале;

«Любви все возрасты покорны» (автор А. Гилязов, режиссер Б. Хайбуллин). Начало в 19:00 в Большом зале.

21 февраля

«Земля Эльзы» (автор Я. Пулинович, режиссер И. Зайниев). Начало в 12:00 в Малом зале;

Концерт. Начало в 19:00 в Большом зале.

22 февраля

«Шурале-шоу» (автор Э. Шахов). Начало в 11:00 и 14:00 в Большом зале;

«Магазин» (автор О. Жанайдаров, режиссер Э. Шахов). Начало в 18:00 в Большом зале.

Купить билеты можно в кассе театра имени Г.Камала на Татарстан, 1 или на сайте. Подробнее по телефону: (843) 293-03-74.