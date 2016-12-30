«Аладдин и Повелитель огня» в «Татнефть-Арене»

Чтобы достоверно передать атмосферу Востока, известный художник по костюмам Татьяна Ногинова создала более 200 костюмов и головных уборов, которые отшивались в мастерских Мариинского театра и в авторских ателье по всей Европе. Многие из восточных нарядов сшиты из настоящих индийских сари. И даже лампа Аладдина в шоу подлинная –артист Антон Макарский нашел ее в одной из лавочек знаменитого турецкого Гранд-базара в Стамбуле.

Техническую сторону шоу обеспечивает международная команда специалистов из разных стран мира, работавших на Олимпийских Играх в Лондоне, Сочи, Рио, а также в концертных турах мировых звезд – например, певицы Бейонсе и известного скрипача Андрэ Рьё. Производство декораций доверено ведущим театральным мастерским Европы, новейшее световое и звуковое оснащение предоставляют крупнейшие компании: бельгийскаяPHLIPPO, XLVideo, WICreations. Динамично сменяющиеся виртуальные декорации на гигантском LED-экране площадью почти 300 квадратных метров гармонично дополнят декорации, установленные на ледовой арене и включающие в себя восточный город с домами и минаретами, дворец Султана, сады принцессы, рыночную площадь Стамбула.

Видеоконтент для шоу создавался компанией «РАКЕТА-МЕДИА», известной своей работой над видеопроекциями для Церемонии Открытия Олимпийских игр в Сочи, «Евровидения» в Москве, а также множеством проектов в шоу-бизнесе, на ТВ и в театре.

«Одними из самых ярких сцен постановки станет пиротехническое шоу, - говорит продюсер московской постановки 2014 года Дмитрий Богачев. – Огненная феерия сделает спектакль поистине уникальным, ведь файер-шоу такого уровня еще никогда не исполнялось на льду! В состав труппы войдут мастера спорта международного класса по художественной гимнастике, фигурному катанию, воздушной акробатике».

«У меня с Аладдином сходство, прежде всего, фактурное – я тоже восточного типажа, к тому же, как и он, в каком-то смысле романтик, максималист, который надеется на то, что он в силах изменить весь ход истории своими поступками и своей жизнью, - делится впечатлениями Антон Макарский. - Мой герой попадает в неразрешимую, тупиковую ситуацию, но все равно так получается, что он оказывается прав в своем стремлении к добру. Вообще, сказка про Аладдина отдаленно отображает мои надежды, что, как бы трудно ни было, все равно все закончится победой добра. А что касается музыки, которую написал Евгений Загот, скажу честно: когда я репетировал, мне несколько раз приходилось останавливаться, потому что от красоты мелодии перехватывало дыхание».

В Казани шоу состоятся 14 и 15 января 2017 года в Татнефть-Арене. Билеты на шоу можно приобрести на сайте kassir.ru