Роман Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина»

Казанский клуб возглавил бывший капитан команды Роман Шаронов, два последних года работавший с молодежной командой «Рубина».

В среду «Рубин» объявил об отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера. Решение было принято по итогам встречи с руководством команды. В турнирной таблице чемпионата России казанский клуб в прошлом сезоне занял 11-е место — это худший результат команды в истории.



Шаронов в составе «Рубина» стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двух Суперкубков. Всего бывший капитан команды провел за казанский клуб 296 матча, забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи. Также защитник играл за дубль московского «Локомотива», красноярский «Металлург», грозненский «Терек» и ярославский «Шинник».



За сборную России Шаронов выступал с 2004 по 2012 год. В составе национальной команды он ездил на Евро-2004 в Португалию и Евро-2012 в Польшу. Всего за сборную футболист провел восемь матчей.



«Роман Шаронов — легенда клуба, в качестве игрока пережил с нашей командой все ее успехи в новейшей истории. После завершения карьеры игрока работал в системе клуба: курировал подготовку молодых футболистов, был тренером в Академии, затем перешел на работу в молодежную команду», — приветствовала тренера пресс-служба «Рубина».