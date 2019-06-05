Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина»

Решение было принято на встрече с руководством клуба. Информацию подтвердили в пресс-службе футбольного клуба



«Сегодня по итогам встречи с руководством клуба главный тренер Курбан Бердыев принял решение покинуть «Рубин», – сообщили в пресс-службе клуба.



Информация о возможной отставке Курбана Бердыева появилась в начале мая. 16 мая на пресс-конференции, отвечая на вопрос об уходе, Бердыев сообщил, что точная информация появится по окончании сезона. Он отмечал, что в течение года клубу пришлось идти на оптимизацию расходов. По его словам, он дал согласие на «существенное понижение», поскольку контракт с ним был обременительным для ФК. При этом Бердыев заявлял, что на данный момент обстановка в казанском клубе «оставляет желать лучшего, мягко говоря».



Официальной информации о том, кто займет место Бердыева, пока нет. В качестве возможных преемников СМИ называли главного тренера дубля «Рубина» Романа Шаронова, экс-тренера «Оренбурга» и «Камаза» Роберта Евдокимова, главного тренера тульского «Арсенала» Игоря Черевеченко.



66-летний Курбан Бердыев возглавлял казанский «Рубин» с 2001 по 2013 год. Решение об отставке главного тренера было принято по итогам встречи Рустама Минниханова с руководством казанской команды. Тогда президент «Рубина» Валерий Сорокин говорил о сложной обстановке внутри команды, которая привела к увольнению тренера. Вместе с ним клуб покинули вице-президент клуба Камиль Исхаков и генеральный директор клуба Андрей Громов. Повторно Бердыев вернулся в казанский клуб в 2017 году.



Под руководством Бердыева футбольный клуб дважды приходил к чемпионскому титулу в РПЛ - в 2008 и 2009 годах. Также «Рубин» выигрывал Кубок страны в 2012.

Напомним, казанский «Рубин» завершил сезон на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Это худший результат команды после попадания в чемпионат России.



