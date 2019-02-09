В Набережных Челнах пройдёт всероссийский турнир по картингу

9 и 10 февраля на челнинском картодроме напротив парка Гренада состоится турнир по картингу на кубок команды «КАМАЗ-Мастер». В нём примут участие более 100 гонщиков из всех регионов России.

В субботу, 9 февраля, в 10.30 состоится торжественное открытие турнира. После него сразу же стартуют заезды в классах Ротакс-Макс, Микро, Супер-мини и Хонда. Зрители смогут не только поболеть за участников, но и взять автографы у пилотов команды «КАМАЗ-Мастер».

Для зрителей предлагается дополнительная программа, в частности, обед от поваров местного ресторана. В меню будет представлен широкий выбор различных бургеров, чизбургеров, хот-догов, а также брискет – копчёная мраморная грудинка по традиционному техасскому рецепту, которая маринуется 48 часов, коптится 18 часов и готовится в дровяной печи. Также можно будет выпить безалкогольный глинтвейн. Правда, угощение будет не бесплатным.