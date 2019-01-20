Футбольный болельщик из Колумбии сделал татуировку с российским флагом

Колумбийский болельщик похвастался на своей страничке в Instagram необычной татуировкой, которую он сделал на память о Чемпионате Мира-2018. Мужчина по имени Брайан сделал тату с изображением герба Казани.

Во время ЧМ-2018, который проходил в нескольких российских городах, Брайан посетил Казань, и ему настолько понравилось, что он решил увековечить память об этом незабываемом событии.

Болельщик сделал большую цветную татуировку в верхней части спины, изобразив карту России в цветах российского флага и отметив города, которые он посетил: Москву, Саранск, Самару и Казань. Над картой расположилась надпись на русском языке: «Спасибо, Россия. Лучший кубок мира».