В России появится новый спортивный телеканал

В Ульяновске стартовал форум «Россия – спортивная держава», в котором принимают участие более 3 000 человек. Форум продлится до 12 октября. В рамках форума генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко объявил о грядущем событии, которое имеет значение для всех поклонников отечественного спорта.

С 1 марта 2019 года на российском телевидении будет вещать новый федеральный спортивный телеканал «Матч страна». Он будет транслировать исключительно спортивные события и новости спорта со всей России. Предполагается, что вещание охватит более 100 миллионов человек.