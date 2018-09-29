Спортсменка из Татарстана завоевала серебряную медаль на первенстве России по биатлону

Ирина Старухина заняла второе место в первенстве России по биатлону среди юниорок. На соревнованиях 20-летняя спортсменка, член сборной по биатлону республики Татарстан, выполнила норматив мастера спорта в роллер-гонках на дистанции 12,5 километра.

Ирина Старухина – студентка Московского городского педагогического института. Девушка учится на специальности «спортивная тренировка» и планирует продолжать спортивную карьеру.