Бывший игрок «Ак Барса» стал лучшим защитником-бомбардиром страны

Илья Никулин, экс-игрок казанского «Ак Барса», а ныне капитан московской хоккейной команды «Динамо», по праву получил звание лучшего бомбардира-защитника в России.

36-летений игрок начинал свою карьеру в «Динамо» в 2000 году, а с 2005 по 2016 год играл в составе «Ак Барса», после чего снова вернулся в «Динамо». В недавнем матче с подмосковной командой «Витязь» Никулин набрал 456-е очко (139 шайб и 317 передач), опередив тем самым предыдущего рекордсмена Кирилла Кольцова (455 очков). Никулин провёл 417 матчей в составе московского «Динамо» и набрал 110 очков, а в составе «Ак Барса» - 663 матча и 155 очков.

Чтобы стать лучшим снайпером в истории хоккея, Илье Никулину остаётся забить всего два гола – пока ещё он отстаёт на одну шайбу от Дениса Куляша, который в настоящее время выступает в составе команды «Северсталь».