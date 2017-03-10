Бои по правилам TNA на кубок TATNEFT

22 марта c первого этапа 1/8 финала стартует десятый юбилейный сезон чемпионата мира.

Бои по правилам TNA - специально разработанная для чемпионата версия с использованием только ударной техники ведения боя, заимствованной из таких видов искусств, как: киокушинкай, муай-тай и кикбоксинг, что значительно повышает его зрелищность. Бой ведется в полный контакт. Версия учитывает возможность участия в проекте спортсменов практически из всех видов боевых искусств. А это значит, что в конце сезона у нас есть шанс выявить абсолютного чемпиона мира по единоборствам.

ТNА – это полный контакт, нокаут или нокдаун и никаких захватов.

48 участников, 30 стран мира, 5 континентов на ринге «Татнефть Арены».

Билеты 200–600 руб.

Тел. 527 85 85

Сайт - http://tatneftarena.ru/

Онлайн продажа билетов - http://tna-tickets.ru/