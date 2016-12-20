Новогоднее шоу - уникальные спортивно-цирковые мультимедийные шоу для всей семьи

По традиции в канун нового года олимпийская чемпионка Юлия Барсукова и продюсерская компания Olympico соберут вместе легендарных спортсменов, олимпийских чемпионов по художественной гимнастике и спортивной акробатике, прыжкам на батуте, юных выпускников и учащихся школ олимпийского резерва, артистов цирка и воздушных гимнастов, чтобы подарить маленьким и взрослым зрителям уникальное шоу.

Сюжетом новогоднего шоу 2017 года станет история маленькой девочки, которая мечтает стать олимпийской чемпионкой, о ее шагах в спорте от юной гимнастки до титулованной спортсменки.

Как символ передачи эстафетной палочки от одного поколения спортсменов другому сопровождать юную гимнастку на пути к мечте будет Маргарита Мамун - заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка Рио 2016 года, семикратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы.

Помогать ей в этом будут прославленные спортсмены и действующие звезды российского спорта: звезды акробатического рок-н-ролла Иван Юдин и Ольга Сбитнева, самая титулованная российская пара, пятикратные чемпионы мира; cборная России по спортивной акробатике; призеры Олимпийских игр по спортивной гимнастике; cборная Центра Олимпийской подготовки №1 города Москвы и многие другие звезды мирового спорта.

25 декабря в 11.00, Центр гимнастики, ул. Сыртлановой, 6

Билеты от 600–2000 руб.

0+

До трех лет ребенок может бесплатно пройти на представление со взрослым, не занимая отдельного места.