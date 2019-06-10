ВЕЧЕРИНКА ПО-ШВЕДСКИ: ФЕСТИВАЛЬ MIDSUMMER FEST В МЕГЕ

29 и 30 июня в МЕГЕ Казань пройдет летний шведский праздник Midsummer Fest. В этом году фестиваль стал еще масштабнее: гостей ждут выступления популярных музыкальных исполнителей, драматическое шоу от Саши Петрова, а также знакомство с гастрономическими экспериментами от Open Food Market.

На шведском празднике середины лета в МЕГЕ Казань выступят яркие современные музыкальные группы. Для гостей торгового центра свои хиты исполнят Guru Groove Foundation, Cream soda , Антоха MC feat Live band, Найк Борзов, Максим Свобода, Swanky Tunes, Артем Пивоваров, Pompeya, Эрика Лундмоен, Eighteen и неповторимый Иван Дорн с новыми и старыми хитами.

Любители театральных перформансов смогут познакомиться с творчеством российского актера и режиссера Саши Петрова, известного благодаря таким фильмам и сериалам, как «Притяжение», «Гоголь», «Полицейский с Рублевки», «Звоните ДиКаприо». 29 июня на Midsummer Fest в МЕГЕ актер представит свое драматическое шоу #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ. Это многогранный спектакль-импровизация о любовном треугольнике, в котором переплетаются авторские стихи и яркая игра единственного актера шоу – Саши Петрова, кинофрагменты с участием Ирины Старшенбаум и музыка инди-группы Ocean Jet.

30 июня одной из главных звезд дня станет яркий, эпатажный, концептуальный – Иван Дорн! Артист приедет в МЕГУ со старыми и новыми хитами.

В 2010 году певец взорвал танцполы России и ближнего зарубежья хитами «Стыцамен», «Бигуди», «Ненавижу», мгновенно набрав популярность и став новой страницей в истории нашей поп-эстрады.

С этого времени было выпущено уже 3 студийных альбома, каждый из которых покорил слушателей новым звучанием. Из последних ярких хитов можно отметить экзотический трек «Afrika», а также танцевальный «Опомнись» совместно с музыкантом Vakula.

Отдохнуть на Midsummer Fest гости смогут на Open Space Market. Для любителей активного отдыха во время фестиваля будут работать развлекательные зоны, а также мастер-классы по кастомайзингу.

Билеты на Midsummer Fest в МЕГЕ можно приобрести на сайте mega.ru, а также на сайте и в киосках Kassir.ru



О ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ МЕГА

Торговые центры МЕГА — проект компании Ingka Centres, которая отвечает за развитие и управление недвижимостью ИКЕА в России. Ingka Centres входит в Группу компаний Ingka. На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России открыты 14 торговых центров МЕГА. В состав всех торговых центров МЕГА входит магазин ИКЕА. В 2018 финансовом году (с 1 сентября 2017 года по 31 августа 2018 года) торговые центры МЕГА в России посетили 246 миллионов человек. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.MEGA.ru