В Татарстане полицейские изъяли у наркодилера тигрёнка

Сотрудники правоохранительных органов изъяли необычное вещественное доказательство у предполагаемого организатора преступной группировки, которая занималась торговлей наркотиками через интернет в Набережных Челнах. Речь идёт о двухмесячном тигрёнке. В течение некоторого времени животное содержали в отделении полиции.

У злоумышленников изъято более 5 кг запрещённых веществ. Тигрёнку уже нашли новый дом – полицейские передали маленького хищника на ответственное хранение в детско-юношескую конно-спортивную школу города.