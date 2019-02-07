В Набережных Челнах открылась фотовыставка «Самая красивая страна»

В рамках проведения IV всероссийского конкурса «Самая красивая страна» в Набережных Челнах открылась выставка, на которой представлены работы лучших фотографов России. Уникальная экспозиция расположилась на набережной им. Тукая, на месте световой инсталляции прогулочной зоны.

Первый фотоконкурс «Самая красивая страна» прошёл в 2015 году, и в нём приняли участие 25 тысяч фотографов из разных стран мира, всего было собрано около 200 фотографий. Самому старшему участнику было 98 лет, самому младшему – 4 года. Конкурс вызвал огромный интерес и стал ежегодным.

Выставка продлится до 6 апреля 2019 года. Подобные экспозиции представлены в Германии, Италии и Словении.

Впервые Татарстан принимает фотовыставку мирового значения. Вдохновившись конкурсом, городское отделение Русского географического общества запустило в Челнах собственный проект – фотовыставку «Самый красивый город», в которой приняли участие местные жители.