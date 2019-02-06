В Татарстане планируется отказаться от бумажных квитанций за ЖКХ

Республика Татарстан станет участником эксперимента по отказу от бумажных квитанций за услуги ЖКХ.

Сегодня единый расчётный центр обслуживает около 1 миллиона 300 тысяч лицевых счетов. Переход на электронные квитанции поможет сэкономить около 70 миллионов рублей. Сократятся расходы на печать и доставку квитанций, платить за коммунальные услуги станет проще и удобнее.

Чтобы отказаться от бумажных квитанций, жителям республики нужно будет оформить подписку онлайн в режиме реального времени. Соответствующий сервис будет запущен уже осенью 2019 года.

Также в первом полугодии текущего года ожидается реализация проекта по отказу от рассылки бумажных уведомлений о нарушении ПДД, на которые сегодня тратится около 200 миллионов рублей ежегодно. Подписавшись на сервис, можно будет оперативно получать все уведомления в электронном виде. В течение первого года пройдёт тестовый период – к сервису подключится около 10% автовладельцев.