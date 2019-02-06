В Набережных Челнах запустят «трамвай влюблённых»

К Дню Всех Влюблённых, который празднуется 14 февраля, в Набережных Челнах запустят специальный трамвайный рейс. В официальной группе администрации города «ВКонтакте» опубликована информация о конкурсе, в котором могут участвовать все желающие влюблённые пары. Это отличная возможность сделать сюрприз своей второй половинке.

Участники конкурса должны выложить видео на своей страничке в Instagram. Чтобы стать пассажирами «трамвая влюблённых», в ролике нужно рассказать о своих отношениях. Результаты отбора будут объявлены 12 февраля. Трамвай для влюблённых будет курсировать по специальному маршруту с 19.00 до 22.00, каждый рейс продлится 30 минут. Участников встретит ведущий, который проведёт интересные конкурсы для пар. Главный приз – три романтических ужина в ресторане. Некоторые влюблённые пары станут участниками шуточной регистрации брака, которую организуют сотрудники городского ЗАГСа.