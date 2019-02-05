В России оплачивают картами 50% покупок

Впервые доля безналичной оплаты покупок сравнялась с наличным расчётом. Соотношение составило 1:1 в январе 2019 года.

Чаще всего пластиковыми карточками пользуются в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Казани, Тюмени, Перми и Красноярске. В то же время в Саратове, Волгограде, Тольятти и Нижнем Новгороде лидирует наличный расчёт.

В 2017 году около 40% граждан предпочитали расплачиваться картами, а к декабрю 2018 года показатель вырос до 46%. Чаще всего картами оплачивают продукты, алкоголь, медикаменты и бензин.

При этом количество карт, которыми владеют российские граждане, с прошлого года сократилось, а значит выросла интенсивность их использования.