Робот Центробанка будет искать в сети финансовые пирамиды

Центральный Банк России создал специального робота, который будет искать в интернете нелегальные финансовые организации и различные проекты с признаками финансовых пирамид.

Робот был запущен уже во второй половине 2018 года. Алгоритм прописан таким образом, что робот ведёт себя в сети как обычный человек, который ищет, куда ему вложить деньги. На такого «пользователя» реагируют компании, занятые поиском новых клиентов в интернете. Как только компания проявляет к роботу интерес, регулятор анализирует, является ли она легальной.