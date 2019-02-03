Вывоз «сухих» отходов в России может стать бесплатным для населения

Вице-премьер Алексей Гордеев вынес предложение по рационализации процесса вывоза отходов: он предлагает перейти на приём отходов в отдельные контейнеры для «сухого» и «мокрого» мусора. При этом «сухие» отходы могут стать полезными ресурсами, которые войдут в экономику страны, поэтому их вывоз можно сделать бесплатным для населения – это поможет снизить расходы граждан на новую услугу ЖКХ.

Кроме того, необходимо обратить внимание на сроки вывоза – сегодня вывоз осуществляется по нормативам, но фактически контейнеры часто бывают переполненными к этому моменту. Сортировку мусора целесообразно вводить, в первую очередь, в сёлах, где местные жители традиционно разделяют отходы, направляя большую часть на собственные хозяйственные нужды.