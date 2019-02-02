На оздоровление Волги Татарстану выделят более 4 миллиардов рублей

В 2019 году республика Татарстан начнёт реализацию масштабного национального проекта «Экология», на который будет выделено 4,8 миллиардов рублей. Из них более 4,26 миллиардов будет направлено на оздоровление Волги. Протяжённость реки на территории Татарстана составляет около 200 километров.

Проект «Экология» будет состоять из нескольких этапов, в ходе первого этапа Татарстан примет участие в трёх федеральных проектов. В рамках проекта «Оздоровление Волги» будет построено и модернизировано 44 очистных сооружения в сфере ЖКХ. Также реконструкцией очистных сооружений должны будут заняться предприятия республики, входящие в топ-200 загрязнителей Волжского бассейна. На это потребуется затратить более 3 миллиардов рублей. Уже к 2024 году, по плану, объёмы загрязнения сточных вод сократятся втрое.