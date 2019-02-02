Центробанк планирует разрешить ипотечные каникулы

Центральный Банк России объявил условия, на которых граждане смогут получить отсрочку по ипотечным платежам. Ипотечные каникулы помогут разрешить финансовые трудности в сложной жизненной ситуации. Воспользоваться этой возможностью смогут заёмщики, потерявшие работу и вынужденные отдавать банкам больше половины дохода.

Законопроект об ипотечных каникулах уже разработан. Согласно ему, выплаты по кредиту можно будет приостановить на срок до 1 года. Отсрочка будет предоставляться на полгода дважды за весь срок выплаты ипотеки.

Российские банки выступают против введения ипотечных каникул, мотивируя это тем, что недобросовестные граждане могут воспользоваться этой возможностью, чтобы оттягивать выплаты по кредиту. В связи с этим многие опасаются повышения ставок, однако, руководство ЦБ считает, что с введением ипотечных каникул ставки, напротив, могут снизиться. Ипотеку на таких условиях будут брать самые ответственные и осторожные граждане, сократится количество просрочек, в результате покупка жилья станет более доступной.