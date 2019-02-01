Сервис «Яндекс.Еда» будет брать плату за доставку

С 1 февраля сервис «Яндекс.Еда» отказывается от бесплатной доставки заказов. Прежде пользователи платили за доставку 99 рублей только при заказе на сумму менее 500 рублей. Теперь плата будет взиматься в любом случае, однако её минимальный размер составит 39 рублей, а окончательная сумма будет зависеть от категории ресторана, расстояния от него до клиента, уровня спроса и числа свободных курьеров.

Рестораны, с которыми сотрудничает компания, опасаются, что число заказов сократится, однако «Яндекс.Еда» уверяет, что со временем спрос восстановится. По мнению руководства сервиса, введение платы за доставку является необходимым для развития бизнеса и улучшения качества обслуживания. Быстрота и надёжность доставки стимулируют клиентов чаще использовать сервис. Уже сегодня среднее время доставки составляет 33 минуты, то есть на 35% меньше, чем на момент старта сервиса.