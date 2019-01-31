Apple планирует снизить цены в России

С января, в связи с повышением НДС, цены на товары Apple в России существенно повысились. Как следствие, сократились продажи. Apple в этом году впервые за 10 лет объявила о снижении доходов.

Сегодня компания пересматривает свою ценовую политику в странах, где курс доллара вырос по отношению к национальным валютам, и планирует снизить цены на некоторые модели iPhone, чтобы повысить продажи в таких странах. Точный список стран пока не озвучивается, однако известно, что подобная ситуация наблюдается в Турции, Индии, Бразилии и России.

Сегодня самая дешёвая модель iPhone X в официальном магазине Apple стоит 66 092 руб., а самая бюджетная комплектация iPhone XS обойдётся в 89 481 руб.