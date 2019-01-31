С 31 января можно узнать свой персональный кредитный рейтинг

С 31 января вступают в силу поправки к закону «О кредитных историях». В России появился доступ к новой услуге – теперь можно узнать свой персональный кредитный рейтинг – то есть увидеть себя глазами банка и оценить свои шансы на получение кредита.

Кредитный рейтинг учитывает такие параметры, как: наличие просрочек, «возраст» кредитной истории, уровень долговой нагрузки. Баллы кредитного рейтинга будут рассчитываться в бюро кредитных историй. Чем выше балл, тем ниже уровень кредитного риска заёмщика и больше шанс на получение очередного займа.

Российские граждане смогут дважды в год бесплатно узнать свою кредитную историю: по одному разу в бумажном и электронном виде. Запросить отчёт можно будет в личном кабинете банка или через портал госуслуг.

Сегодня, по расчётам ОКБ, высокий кредитный рейтинг имеет около 78% россиян (около 61 миллиона граждан). Низкий рейтинг – у 13% жителей России (около 10 миллионов).

Стоит учитывать, что даже высокий балл кредитного рейтинга не является гарантией получения кредита, поскольку банки обращают внимание и на другие качества заёмщика: размер заработной платы, семейное положение, трудоустройство.