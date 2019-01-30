В России могут отменить техосмотр автомобилей

Госдума рассматривает законопроект, который предлагает отменить обязательно прохождение техосмотра для личных автомобилей граждан.

По статистике, техническая неисправность авто становится причиной ДТП очень редко – так, за первые 9 месяцев 2018 года доля подобных случаев составила только 3,8% от общего числа аварийных ситуаций, причём большая часть – с участием машин, используемых в коммерческих целях.

Получается, что существующая система обязательных регулярных техосмотров не является средством предупреждения ДТП, зато становится источником дополнительных расходов для автовладельцев.

Ранее рассматривался вопрос о введении индивидуальной системы техосмотра, в зависимости от пробега авто и аварийности.