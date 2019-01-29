Роскомнадзор обязал 2ГИС и «Сбербанк Онлайн» передавать данные ФСБ

Роскомнадзор обязал сервис 2ГИС, приложение «Сбербанк Онлайн» и ряд других сайтов передавать данные пользователей спецслужбам по запросу.

За последнее время перечень сайтов, вошедших в список ОРИ («организаторов распространения информации») существенно расширился: в него вошли не только вышеупомянутые сервисы, но и такие ресурсы, как «Стихи.ру», «Проза.ру», а также порталы региональных СМИ. Все сайты, оказавшиеся в списке, обязаны передавать в ФСБ по запросу данные пользователей, включая личную переписку. В соответствии с «законом Яровой», сообщения должны храниться в течение 6 месяцев, переписка пользователей – в течение года.