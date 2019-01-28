В Казани откроется филиал военного парка «Патриот»

Первый военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» открылся в 2015 году в Подмосковье. На территории парка расположен военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», выставочный центр, центр военно-тактических игр, а также музей советской и российской военной техники под открытым небом.

В течение 2019 года планируется открыть филиалы военно-патриотического парка «Патриот» в 16 регионах страны. Один из таких парков будет создан на территории столицы республики Татарстан. Другие парки откроются в Башкортостане, республике Марий Эл, Чувашии, Хакасии, Мордовии, Туве, а также в Самарской, Иркутской, Оренбургской, Кемеровской, Ульяновской, Тюменской, Саратовской, Свердловской областях и на территории Алтайского края.

Образцы исторической военной техники и вооружения для инсталляции в казанском парке «Патриот» уже выделены с баз хранения Центрального военного округа.