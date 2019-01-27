В России запустят систему быстрых платежей

СБП – система быстрых платежей – с 28 января заработает в тестовом режиме, а уже с 28 февраля – в полноценном режиме.

Новая система позволит гражданам совершать платежи и переводы круглосуточно и без комиссии, с использованием QR-кода или номера мобильного телефона получателя. В качестве оператора выступит ЦБ РФ.

До 28 февраля система будет работать с ограниченным числом клиентов, а с момента официального старта будет эксплуатироваться по полному перечню операций для всех клиентов банков, присоединившихся к системе.

В тестовом периоде примут участие 12 кредитных организаций, в число которых войдут АК Барс Банк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-Банк, Промсвязь-банк, Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Совкомбанк и другие. Все эти организации будут осуществлять переводы, не взимая комиссию с клиентов.