Участники и гости WorldSkills 2019 в Казани получат право на льготы в самолётах и поездах
Специально для российских и зарубежных участников и гостей чемпионата по рабочим профессиям WorldSkills 2019, который пройдёт в Казани, пустят льготные поезда и самолёты. Организаторы мероприятия ожидают около 250 тысяч посетителей.
Сегодня вопрос организации логистики для россиян и зарубежных гостей – актуальная тема для обсуждения. Ведутся переговоры с перевозчиками – многие из них уже согласились обеспечить льготный проезд для участников соревнований, а также некоторых категорий зрителей: детей-сирот, детей из социальных учреждений и т. д.
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