Участники и гости WorldSkills 2019 в Казани получат право на льготы в самолётах и поездах

Специально для российских и зарубежных участников и гостей чемпионата по рабочим профессиям WorldSkills 2019, который пройдёт в Казани, пустят льготные поезда и самолёты. Организаторы мероприятия ожидают около 250 тысяч посетителей.

Сегодня вопрос организации логистики для россиян и зарубежных гостей – актуальная тема для обсуждения. Ведутся переговоры с перевозчиками – многие из них уже согласились обеспечить льготный проезд для участников соревнований, а также некоторых категорий зрителей: детей-сирот, детей из социальных учреждений и т. д.